ضبط 30 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمراكز الوادي الجديد

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، 30 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيش موسعة استهدفت المخابز البلدية والمنشآت التجارية ومستودعات توزيع البوتاجاز بعدد من مراكز المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية.

وأسفرت حملة إدارة تموين الداخلة، التي جرت بإشراف مدير الإدارة إسلام الجبالي وبمشاركة مفتشي التموين، عن رصد 24 مخالفة داخل عدد من المنشآت التجارية، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت حملة إدارة تموين الفرافرة على مستودع توزيع البوتاجاز وبعض المخابز البلدية عن ضبط 6 مخالفات شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن التشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود شهادة صحية.

وفي مركز الخارجة، شنت إدارة التموين حملة على المخابز البلدية بقيادة وكيل المديرية ياسر حمدان، بمشاركة مسؤولي حماية المستهلك وخدمة المواطنين، للاطمئنان على انتظام التشغيل وعدم وجود تجاوزات.