حملات لضبط الأسواق.. تحرير محاضر تموينية متنوعة في الوادي الجديد

واصلت مديرية التموين بالوادي الجديد تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية وضمان توافرها بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.

تحرير محاضر المتنوعة

وقالت المديرية، في بيان لها، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، شملت “عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية”، وذلك خلال المرور الميداني على الأسواق والمخابز البلدية والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، إلى جانب التأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية، وخاصة الأسماك المملحة والمجمدات، مع رصد انتظام منظومة العمل بالمخابز وأرصدة المواد البترولية طبقًا للضوابط المقررة.

وأهابت المديرية، بالمواطنين، بأهمية المشاركة الفاعلة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة التالية:

- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

- غرفة عمليات مديرية التموين: 0922928959

- الرسائل المباشرة للصفحة الرسمية