طارق الدسوقي لجمهوره : حبكم المكافأة الأجمل.. وأعتذر عن أي تقصير في علي كلاي

وجّه الفنان القدير طارق الدسوقي، رسالة مفتوحة إلى جمهوره، واصفًا إياها بأنها كلمة من القلب بعد فترة من الغياب، معبراً عن سعادته الغامرة بالعودة إلى أحضان الدراما المصرية ولقاء المشاهدين الذين لم ينسوه يوماً.

وقدم "الدسوقي"، في تصريحات تليفزيونية، الشكر الجزيل للجمهور على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ لحظة عودته لمسلسل "علي كلاي"، قائلاً: "أنا ممتن لكل كلمة حب وصلتني عبر السوشيال ميديا، ولكل ابتسامة صادقة قابلتها في الشارع أو في لقاءات الإفطار والسحور الرمضانية.. هذا الحب الحقيقي هو المكافأة الأجمل التي يتمناها أي فنان".

وفي لفتة تعكس تقديره لوعي المشاهد، لم يتردد الفنان القدير طارق الدسوقي في تقديم اعتذار صريح عن أي ملاحظات فنية قد لا تكون حازت على إعجاب الجمهور في عمله الأخير، مؤكداً: "أعتذر عن أي تفصيل في المسلسل لم يكن على قدر توقعاتكم، أو كنتوا تتمنوا أن يظهر بشكل أفضل.. أعدكم بأن القادم سيكون أكثر دقة، وأؤكد لكم أن كل صناع العمل بذلوا قصارى جهدهم في ظروف صعبة بهدف واحد فقط هو إسعادكم".

ووجه نداءً وطنياً مخلصاً لكل المصريين في ظل التحديات الراهنة، حيث قال: "أعلم أنكم جميعاً تحبون مصر، ولكن في هذا التوقيت تحديداً، أرجوكم أن تضربوا هذا الحب في 100.. بلدنا بحاجة إلينا الآن أكثر من أي وقت مضى، بعيداً عن أي مشكلات نعاني منها، أو أي تحفظات على أشخاص ومسؤولين".

واختتم: "مصر أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نخاف عليها ونحافظ على استقرارها وأمنها، أنا واثق أننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل الشرفاء من أبناء هذا الشعب الذي يعشق تراب وطنه.. كل عام وأنتم بخير".