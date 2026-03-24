منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاد أحمد صفوت وياسين هشام

أقام الجهاز الفني لمنتخب مصر، مواليد 2009، مساء اليوم، احتفالًا للثنائي أحمد صفوت، قائد الفريق، وياسين هشام، حارس المرمى، وذلك عقب انتهاء التدريبات والمحاضرات الفنية للمنتخب، بمناسبة عيد ميلادهما.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، وبقية أفراد الفريق على مشاركة الثنائي هذا اليوم، من خلال إعداد تورتة احتفالية في أجواء عائلية، ترسيخًا لفكرة أن منتخب مصر أسرة واحدة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيبدأ مشواره في تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي تحتضنها مدينة بنغازي، الليبية، بمواجهة منتخب تونس، يوم 27 مارس الحالي.