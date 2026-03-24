الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟
24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام
نقطة نظام.. النقل تنشر حملة للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية لبعض الركاب
بعد استهداف محطتين للطاقة بإيران.. انفجار ضخم في أكبر مصافي النفط في أمريكا| صور
مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي
زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي
بـ 7 أرواح.. إحباط محاولة اغتيال بن غفير وشرطة الاحتلال تكشف التفاصيل
بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك
دعاء الفجر المستجاب.. أفضل الأدعية مع بداية اليوم لطلب الرزق والبركة
حوادث

الأوراق المطاوبة لحصول الأجانب من أم مصرية على الجنسية

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح

تقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتعد خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أبرز هذه الخدمات، نظرًا للإقبال الكبير عليها من قِبل المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم واستخراج مستنداتهم الرسمية بسهولة.

الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة لـ طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا، والتي تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.

ويقبل الطلب من صاحب الشأن؛ إذا كان بالغا سن الرشد، أو من وكيله القانوني، كما يقبل من الأم أو متولي التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرا (أقل من 21 سنة ميلادية).

ويكتسب الجنسية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.

ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة، ومعه أصول المستندات، وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية

- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة (بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004).

- الإيصال الدال على استلام الأوراق.
- إيصال الرسوم.


رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للأجانب من أم مصرية

«10000,55 جنيه».. الرسم المقرر على الطلب.

«6 جنيهات».. الرسم المقرر على شهادة الجنسية.

الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية 

20 جنيها.



 

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

كامويش

قرار صادم.. الأهلي يحسم مصير مهاجم سوبر خلال ساعات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

سعر الدولار اليوم

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

المتحدث العسكري الإيراني

رسالة نارية من إيران: الخليج تحت سيطرتنا.. ولا نحتاج لزرع الألغام

إسرائيل تحت القصف

رعب متواصل.. مقتل امرأة إسرائيلية أثناء هروبها إلى الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد