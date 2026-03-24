مفاجأة.. نيسان تطرح Z نيسمو 2027 بفتيس مانيوال

كشفت نيسان رسميًا عن طراز 2027 من سيارتها الرياضية "Z"، والتي شهدت تحديثات "فيس ليفت" طال انتظارها، خاصة لفئة “نيسمو” التي حصلت أخيراً على ناقل حركة يدوي تلبيةً لرغبات عشاق القيادة التقليدية.

تجعل هذه التحديثات السيارة أكثر شراسة تقنيًا وميكانيكيًا، مع الحفاظ على روحها الرياضية الكلاسيكية.

نيسان Z نيسمو 2027 عودة الروح اليدوية

الإضافة الأبرز لعام 2027 هي توفير ناقل حركة يدوي من 6 سرعات لفئة "نيسمو" لأول مرة منذ إطلاق هذا الجيل.

ولم تكتفِ نيسان بنقل علبة التروس من الفئات القياسية، بل قامت بتطوير نسخة مخصصة لنيسمو بنسب تروس أقصر "Short-throw" ومقابض نقل حركة أكثر دقة.

كما تم تزويد هذه الفئة بنظام كبح متطور مستعار من الأسطورة "GT-R"، يتضمن أقراصاً أمامية من قطعتين (حديد وألمنيوم) مقاس 15 بوصة، مما ساعد في تقليل وزن السيارة بمقدار 19 رطلاً وتحسين تبريد الفرامل أثناء القيادة العنيفة على الحلبات.

المحرك والأداء الميكانيكي المحدث

لا يزال محرك الـ "V6" سعة 3.0 لتر توين تيربو هو القلب النابض للسيارة، حيث يولد 420 حصاناً وعزم دوران 384 نيوتن متر في فئة "نيسمو"، بينما تنتج الفئات الأخرى "Sport" و"Performance" قوة 400 حصان. ومن التحديثات الميكانيكية الهامة لعام 2026 و 2027، إعادة تصميم خزان الوقود لضمان استقرار تدفق الوقود للمحرك أثناء الانعطافات القوية (High-G)، بالإضافة إلى تقليل احتكاك نظام التوجيه بنسبة 20% وتزويد فئة "Performance" بمساعدين "Monotube" أكبر حجمًا لتحسين الثبات.

التغييرات التصميمية والهوية البصرية الجديدة

حصلت الواجهة الأمامية على إعادة تصميم شاملة استلهمت ملامحها من طراز "Fairlady Z" الكلاسيكي (G-nose)، حيث تم استبدال الشبك المستطيل الضخم بآخر أكثر انسيابية يقطعه بار بعرض السيارة بلون الهيكل.

كما تم استبدال شعار نيسان التقليدي في المقدمة بشعار "Z" الشهير، وإضافة لون أخضر لؤلؤي جديد يسمى "Shinkai Green Pearl" مع سقف أسود، بجانب جنوط "RAYS" مقاس 19 بوصة بتصميم جديد للفئات المتوسطة.

المقصورة الداخلية والتقنيات الذكية

من الداخل، تبرز التقنيات الجديدة في توفير شاحن لاسلكي "Qi2" بقوة 15 واط يدعم المحاذاة المغناطيسية ومزود بمروحة تبريد مدمجة لمنع ارتفاع حرارة الهواتف أثناء الشحن.

كما أضافت نيسان خيارًا داخليًا جديدًا باللون البني (Tan) لفئة "Performance" يضفي لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

وتمت مراجعة أنظمة الصوت النشطة لتعزيز نغمات المحرك داخل المقصورة بما يتناسب مع تبديلات السرعة اليدوية الجديدة.

السعر وموعد التوافر في الأسواق

من المقرر أن تظهر نيسان Z 2027 لأول مرة أمام الجمهور في معرض نيويورك للسيارات الأسبوع المقبل، على أن تبدأ في الوصول إلى الوكلاء في صيف عام 2026.

ورغم عدم إعلان الأسعار الرسمية بعد، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ فئة "Sport" من حوالي 45,000 دولار، بينما قد تتخطى فئة "نيسمو" حاجز الـ 68,000 دولار، مما يجعلها المنافس الأشرس لسيارات مثل تويوتا سوبرا.