مبابي: ما قيل عن إصابتي أكاذيب.. وجاهز للعودة بقوة مع ريال مدريد

أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن إصابته في الركبة، مؤكدًا تعافيه الكامل وعودته إلى جاهزيته البدنية.

وخلال فعالية ترويجية في فرنسا، شدد مبابي على أن ما تم تداوله حول حالته الصحية لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن ركبته أصبحت في حالة أفضل بكثير، وأنه يتعافى بشكل طبيعي رغم كثرة الشائعات التي وصفها بغير الدقيقة.

وأوضح اللاعب أن ما يحدث أمر معتاد في حياة الرياضيين المحترفين، حيث تنتشر الكثير من الأقاويل دون التأكد من صحتها، مشيرًا إلى أنه خضع لفحوصات دقيقة في باريس، قبل وضع برنامج تأهيلي ساعده على استعادة لياقته بشكل كامل.

وكان مبابي قد تعرض لالتواء في الركبة اليسرى خلال الفترة الماضية، ما أثر على مشاركته الأساسية مع الفريق، قبل أن يعود تدريجيًا، حيث شارك كبديل في مواجهتي مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا وديربي مدريد، في ظل حرص الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا على عدم التعجل في الدفع به.

ويواصل مبابي حاليًا استعداداته مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي، حيث ينتظر “الديوك” مواجهتان وديتان أمام البرازيل وكولومبيا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.