قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟
الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي: ما قيل عن إصابتي أكاذيب.. وجاهز للعودة بقوة مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن إصابته في الركبة، مؤكدًا تعافيه الكامل وعودته إلى جاهزيته البدنية.

وخلال فعالية ترويجية في فرنسا، شدد مبابي على أن ما تم تداوله حول حالته الصحية لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن ركبته أصبحت في حالة أفضل بكثير، وأنه يتعافى بشكل طبيعي رغم كثرة الشائعات التي وصفها بغير الدقيقة.

وأوضح اللاعب أن ما يحدث أمر معتاد في حياة الرياضيين المحترفين، حيث تنتشر الكثير من الأقاويل دون التأكد من صحتها، مشيرًا إلى أنه خضع لفحوصات دقيقة في باريس، قبل وضع برنامج تأهيلي ساعده على استعادة لياقته بشكل كامل.

وكان مبابي قد تعرض لالتواء في الركبة اليسرى خلال الفترة الماضية، ما أثر على مشاركته الأساسية مع الفريق، قبل أن يعود تدريجيًا، حيث شارك كبديل في مواجهتي مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا وديربي مدريد، في ظل حرص الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا على عدم التعجل في الدفع به.

ويواصل مبابي حاليًا استعداداته مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي، حيث ينتظر “الديوك” مواجهتان وديتان أمام البرازيل وكولومبيا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

كيليان مبابي مبابي فرنسا منتخب فرنسا ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

