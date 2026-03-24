النائب موسى خالد يتدخل لعلاج طفلة الإسماعيلية «سجى» المصابة بالسرطان

أعلن مكتب النائب موسى خالد موسى أنه استجابة لنداء أسرة الطفلة سجى علاء، ونداء أهالى الإسماعيلية، فقد قام النائب بالاتصال بأسرة سجى تليفونيا وتحدث مع والد الطفلة ووالدتها واطمأن على حالتها.



ثم قام النائب بالاتصال بالدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، وشرح الحالة له، والذى أبدى استعداده لاستقبال الحالة، وبناءً عليه تم تحديد موعد لاستقبال الحالة غدا، الأربعاء، الساعة 6 صباحا، وتم توفير اللازم لسفر الطفلة.

كما تواصل النائب موسى خالد مع المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، حيث يعمل والد الطفلة بالشركة، وقام النائب بشرح الحالة له.

وعلى الفور، استجاب أبو وردة للحالة، وأبدى استعداد الشركة التام لتحمل نفقة علاج وانتقال الطفلة كاملة.

كما قام بحجز جناح vip للطفلة بالمركز الطبى العالمى لاستكمال العلاج بعد الكشف عليها بمستشفى 57357.

ووجهت الأسرة الشكر للنائب موسى خالد والمهندس سامى أبو وردة وشركة كهرباء القناة على الاستجابة السريعة.

