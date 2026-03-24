تامر حسنى يفاجئ الجمهور ويعيد ذكريات ألبوم «قرب كمان» بعد 15 عامًا| فيديو

شارك الفنان تامر حسنى جمهوره فيديو جديدا من كواليس ألبومه الشهير «قرب كمان»، الذي طُرح عام 2008، وذلك عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام».

ويستعرض الفيديو مقابلات حصرية مع صناع الألبوم، حيث يكشفون تفاصيل التحضيرات والأجواء وراء كل أغنية.

وعلق تامر حسنى على المنشور قائلاً: “الڤيديو ده هيعجب عشاق ألبوم قرب كمان”.





وأضاف: "واللي ما حضروش الفترة دى يتعرفوا عليها شوية، وكل فترة هاشارككم فترة في حياتي.. باحبكم كلكم وشايف حبكم في المشوار اللي مشيناه مع بعض".

كان تامر حسنى طرح ألبومه الأخير الذى حمل عنوان «لينا معاد» عام 2025.