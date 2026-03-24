الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: تنسيق مصري أردني لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني
فرناس حفظي

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، اليوم ٢٤ مارس الجاري، الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لاستعادة الأمن والاستقرار.

وجدد الوزيران في اتصال هاتفي إدانة الاعتداءات الإيرانية على الاردن ودول الخليج العربي الشقيقة.

وشددا على التضامن المطلق في حماية الأمن القومي العربي والحرص على تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المشتركة. 

وأكد الوزيران ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والاعتداء عليها شرط أساسى لضمان مستقبل آمن مستقر للمنطقة. 

وبحث الوزيران الاستعدادات للدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستنعقد نهاية الشهر الجارى، واكدا أهميتها في إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. 

كما بحث الوزيران الأوضاع في لبنان، حيث أكدا دعم أمن لبنان واستقراره وسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. وأدان عبد العاطي والصفدي عدوان إسرائيل على لبنان والسياسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة.

وشدد الوزيران على أن التركيز الدولي على الحرب مع إيران يجب أن لا يكون على حساب جهود إنهاء الكارثة الإنسانية التي تستمر تتفاقم في غزة، واكدا أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل. وجدد الوزيران إدانة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني والتي تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لوقفها. 

كما أدان الوزيران استمرار إسرائيل في خرق الحق في العبادة للمسلمين والمسيحيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية في مقدساتهم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أيمن الصفدي وزير الخارجية خفض التصعيد اعتداءات الإيرانية

