فيلم «برشامة» يتصدر الإيرادات أمس بـ 17 مليون جنيه

حقق فيلم “برشامة” ليلة أمس، الاثنين، حوالي 17 مليونا و700 ألف جنيه، محققا بذلك الرقم المركز الأول بشباك التذاكر السينمائي المصري.

الفيلم الكوميدي “برشامة” للفنان هشام ماجد تصدر منذ اليوم الأول لطرحه إيرادات السينما في موسم أفلام عيد الفطر لعام 2026، ويليه فى المركز الثانى فيلم “إيجي بيست”، وجاء فيلم “فاميلي بيزنس” ثالثا.



فيلم برشامة

حقق فيلم برشامة إيرادات أمس الأول، الأحد 22 مارس، وصلت إلى 23 مليونا و204 آلاف جنيه و862 جنيها، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.