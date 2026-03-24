الزمالك ينتظر 750 ألف دولار من "كاف" لتعزيز موقفه المالي قبل نصف نهائي الكونفدرالية

ينتظر نادي الزمالك وصول مبلغ 750 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة، كمكافأة على تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتزم الزمالك استغلال هذه الموارد المالية في تسوية القضايا المرفوعة ضده، والعمل على إنهاء أزمة إيقاف القيد، التي تسببت في عرقلة التعاقدات الأخيرة.

ويبلغ إجمالي المستحقات المطلوب سدادها لتصفية 13 قضية نحو 4.7 مليون دولار، أي ما يعادل 236 مليون جنيه مصري، ويجب إنهاء جميع القضايا قبل نهاية مايو للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

على الصعيد الكروي، يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم 3 أبريل.

وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو بطل الكونغو برازفيل 2-1 في إياب دور الثمانية، على ستاد القاهرة الدولي، بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما.

ويواجه الأبيض في نصف النهائي شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة ينتظرها جمهور الفريق بشغف.