اليوم بباريس.. أولى حفلات كاريوكي في جولتهم الأوروبية

تستهل فرقة كاريوكي اليوم أولى محطات جولتها الأوروبية، بحفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب واسع من جمهورها العربي والأوروبي.



وتأتي هذه الجولة في إطار التوسع العالمي للفرقة، التي نجحت خلال السنوات الماضية، بفضل أعمالها التي تمزج بين موسيقى الروك والكلمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.



ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من العواصم والمدن الأوروبية، حيث تحيي الفرقة حفلات متتالية في فيينا، ولندن، وبرلين، إلى جانب مدينة أوترخت.



ويُتوقع أن تقدم الفرقة خلال حفلاتها مجموعة من أبرز أغانيها التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب مفاجآت فنية خاصة أُعدّت خصيصًا لهذه الجولة، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية مختلفة تعكس تطور الفرقة على مستوى الأداء والإنتاج.



وتحظى حفلات كاريوكي خارج العالم العربي باهتمام متزايد، خاصة مع تزايد أعداد الجاليات العربية في أوروبا، إضافة إلى انجذاب جمهور أوروبي للموسيقى العربية المعاصرة، وهو ما يعكس نجاح الفرقة في تجاوز الحواجز اللغوية والوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع.

