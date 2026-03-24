قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. تصعيد إيراني إسرائيلي ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية

منار عبد العظيم

قال الدكتور سيد مكاوي زكي، أستاذ العلاقات الدولية، إن المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط يشهد حاليا ثلاثة مستويات متوازية من التوتر، موضحا أن المستوى الأول يتمثل في الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مكاوي خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إلى أن إيران تبنت استراتيجية الصمود، وردت على الضربات المستهدفة لمنشآتها الحيوية والصاروخية، بما في ذلك ضرب منشآت نووية قرب مفاعل ديمونة على بعد 13 كيلومترًا، في رسالة تحذيرية لإسرائيل.

إسرائيل تستغل الحرب لأهداف داخلية

وأوضح الدكتور مكاوي أن إسرائيل تستغل هذا الصراع لتحقيق أهداف داخلية، خاصة في جنوب لبنان، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حول نزع سلاح حزب الله وضم أجزاء من جنوب لبنان مؤقتًا، معتبرًا أن هذه التحركات تتعلق بالاستفادة الاستراتيجية من الحرب وليس بالتصعيد العسكري الإقليمي فحسب.

المسار التفاوضي الأمريكي

وأوضح أن المستوى الثاني يتعلق بالمسار التفاوضي الذي أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تحديد مهلة خمسة أيام،

وأشار مكاوي إلى أن السؤال الرئيسي يكمن في ما إذا كان هذا المسار يمثل مخرجًا استراتيجيًا لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، أم مجرد مناورة لمواصلة الضغط العسكري والسياسي على إيران.

التداعيات الاقتصادية والسياسية العالمية

المستوى الثالث يشمل التأثيرات الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم، حيث شدد مكاوي على أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى أزمات أعمق، مؤكدًا أهمية التوازن بين المسار العسكري والدبلوماسي لتفادي المزيد من الانزلاقات في المنطقة.

أستاذ العلاقات الدولية إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

