الهلال الأحمر: مد غزة بسلال غذائية ومستلزمات شتوية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 163

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الثالثة بعد 160، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 163 نحو 3,360 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت نحو 9,90 طنًا سلال غذائية ودقيق، نحو 1,075 طنًا أدوية ومواد إغاثية، نحو 1,300 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: 17,140 قطعة ملابس شتوية، نحو 240 مرتبة، نحو 2,220 خيمة لإيواء المتضررين.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.