وزير الأوقاف يتفقد انتظام العمل بالديوان العام ويهنئ العاملين بعيد الفطر.. صور

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انتظام العمل بديوان عام وزارة الأوقاف؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الأداء الإداري بمختلف الإدارات.

وخلال الجولة، التقى الوزير بموظفي الديوان، وقدّم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

وأكد الوزير تقديره لجهود العاملين بالوزارة في أداء مهامهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق، والإخلاص في أداء الواجب، يُمثّلان ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الدعوي والإداري، وتحقيق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله، ونشر الفكر الرشيد.

وشدد على أهمية مواصلة بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف الوزارة الدعوية والمجتمعية.

من جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مثمّنين حرص الوزير على التواصل المباشر معهم، بما يُعزّز لديهم روح الانتماء، ويدفعهم نحو مزيد من التفاني والتميز.