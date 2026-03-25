دعاء الذهاب للعمل .. يوفقك ويحميك حتى العودة

دعاء الذهاب للعمل ، إن الدعاء لله سبحانه وتعالى يساعدنا في تيسير أمور حياتنا، والعمل شيء هام في حياتنا، لذا يجب أن نعرف دعاء الذهاب إلى العمل، ودعاء العمل الجديد، ودعاء الرزق بالعمل، دعاء قبول العمل الصالح، دعاء التوفيق في العمل من القرآن.

دعاء الذهاب إلى العمل

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ".

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟".

إلهي إذا احترت فسددوني، وإذا تعبت فقوني، وإذا أظلمت علي الأمور فأضاء لي من نورك الذي أشرقت به الظلمات وأضأت به أركان عرشك.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم. ربي وإذا غادرت هذا المكان، فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، واعدني إليهم سالما غانما، انك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم يسر لي كل عسير، وسهل اللهم علي كل صعب واجعله بفضلك يسير.

دعاء الرزق الحلال

أسألك اللهم الكفاية بحلالك عن حرامك، كما أسألك اللهم الغنى عمن سواك سبحانك.

اللهم اجعل عملي هذا مباركًا ، واجعله اللهم عونًا لي على طاعتك وقربك.

اللهم أسألك من خير هذا العمل الجديد ومن خير ما جُعل له، كما أعوذ بك اللهم من شر هذا العمل ومن شر ما جُعل له.

أسألك اللهم دوام النجاح ، ودوام الفلاح، ودوام الطاعات والقربات، واجعل اللهم دعائي منالدعاء المستجاب

اللهم عافني ، وارزقني، وارحمني واهدني وتب علي من كل ذنب وخطيئة.

اللهم لك الحمد على ما رزقت، ولك اللهم الحمد على ما أوليت وأعطيت.

سبحانك لا إله إلا أنت ، بديع السماوات والأرض ، رازق الخلق، ومعطي الكائنات من فضلك وكرمك.

أعوذ بك اللهم من كل ذنب أذنبته يؤخر رزقي، ومن كل ذنب أذنبته يباعد بيني وبين رحمتك وعفوك.

أسألك اللهم العفو والعافية في كل شأني، كما أسألك العافية في مالي وصحتي ورزقي وأهلي وولدي.

دعاء العمل الجديد

اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة وما كان بي من نعمه وما سيكون بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بسم الله الرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني وييسر لي أمري، بسم الله الرزاق ذو القوة المتين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة أبذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وأحققه.

للهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

دعاء التوفيق في العمل من القرآن

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾[البقرة:201].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾[الكهف:10].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[الممتحنة:4].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾[الأعراف:89].

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق:3].

دعاء قبول العمل الصالح

يا الله يا الله يا الله أسئلك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها.

أغفر لنا وأرضى عنا وتب علينا ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم.

دعاء الرزق بالعمل والمال

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

اللهم ارزقني رزقا لاتجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

اللهم ارزقني عملًا صالحًا ، يغنيني عن سؤال الخلق ، و يكفيني في أمر الدنيا ، و يصلحني في امر الآخرة .

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال و الإكرام ، أسألك و ظيفة طيبة ، تدر علي مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه .

اللهم يا كريم يا حنان يا منان ، يا مالك الملك يا عزيزًا لا يضام ، اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله ، و ان كان في الأرض فأخرجه ، و ان كان بعيدًا فقربه ، و إن كان صعبًا فسهله ، و ان كان عسيرًا فيسره ، و ارزقني رزقًا تغنيني به عن الحاجة لمن سواك .

اللهم لك الحمد و لك الشكر على ما أنعمت به علي و أوليت ، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد و لك الشكر ، اللهم اكتب لي التوفيق في كل طريق ، و اكتب لي النجاح في كل خطوة ، ييسر لي الحصول على وظيفة طيبة مريحة ترضيني ، و تهدئ قلبي .

اللهم اذا احترت فسددني ، و اختر لي يارب فاني لا أحسن الإختيار.

اللهم لا تجعل عيشي في الدنيا كدًا كدًا ، ولا تجعل حياتي فيها نكدًا نكدا.

اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي، وارزقني وظيفة طيبة صالحة تقربني منك، وتصلح لي من أمر الدنيا والآخرة .

اللهم يا مؤنسي في وحدتي ، و يا راحمي في غربتي ، و يا ولي في نعمتي ، و يا مفرج كربتي ، و يا سامع دعوتي ، و يا مقيل عثرتي ، و يا راحم دمعتي ، يا رجائي في الضيق ، و يا رب البيت العتيق ، ارزقني من عندك رزقًا و اسعًا ، و يسر لي الحصول على وظيفة و عمل طيب يكفيني هم الدنيا و الحاجة الى الناس .

اللهم يسر لي الخلق، وحببهم في، وسق الى الخير من حيث لا أعلم ولا أدري ، ووفقني لمرضاتك وطاعتك .

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم وأنا ذاهب للمقابلة في الوظيفة الجديدة يسر لي أمري، وسدد جوارحي ولساني، واقسم لي الخير، وارزقني العمل الصالح والوظيفة الجيدة.

اللهم صلى على محمد و على آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد .

اللهم وأنا أبحث عن وظيفة وأذهب لمقابلة المسئول عنها ، فاللهم لا سهل الا ما جعلته سهلًا ، و انت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلًا .