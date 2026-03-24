الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني استنادا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا يعتبر قطعاً للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، بل هو إجراء بحق السفير نفسه، ولا يشكل قطعا للعلاقات.

وأضافت الوزارة في بيان أنه "في ضوء ما يتم تداوله في وسائل الإعلام يهم الوزارة إيضاح أن هذا الإجراء هو تدبير بحق السفير لمخالفته أصول التعامل الدبلوماسي وموجباته كسفير معين في لبنان.

وأشارت إلى أن المادة 41 من الاتفاقية المشار إليها تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشئون الداخلية للدول المعتمدين لديها، ولكن السفير شيباني أدلى بتصريحات تدخل فيها في السياسة الداخلية للبنان وقيم القرارات المتخذة من قبل الحكومة.. إضافة إلى ذلك أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون العودة لوزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة من جهة أخرى أنها تحرص دائما على أفضل علاقات الصداقة مع الجمهورية الإيرانية وغيرها من الدول، علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شئون الغير.