أمل عصفور تنظم احتفالية لذوي الهمم ببورسعيد وتكرم الأمهات تقديرًا لدورهن في رعايتهم | صور

نظمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد، احتفالية كبرى للأطفال من ذوي الهمم داخل نادي المحافظة، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، في أجواء مبهجة عكست روح العيد، وبمشاركة واسعة من الأطفال القادرين باختلاف.

وشهدت الاحتفالية يومًا استثنائيًا عاش خلاله الأطفال لحظات من السعادة، حيث شاركوا في الألعاب الترفيهية والعروض الفنية، واستمتعوا بمسرح العرائس الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا، كما التقطوا صورًا تذكارية وثقت فرحتهم، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا التي زادت من بهجتهم، في مشهد إنساني يعكس قيم التكافل والاهتمام بهذه الفئة.

أهمية دعم الأسرة المصرية

وعلى هامش الاحتفالية، كرّمت النائبة عددًا من أمهات الأطفال من ذوي الهمم، بالتزامن مع عيد الأم تقديرًا لدورهن الكبير في رعاية أبنائهن ومساندتهم، في لفتة إنسانية تؤكد أهمية دعم الأسرة المصرية.

وأكدت النائبة أن سعادة الأطفال من ذوي الهمم مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود، مشيرة إلى أن إدماجهم في مثل هذه الفعاليات يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم مساحة للتعبير عن قدراتهم.

وأضافت أن الأمهات يمثلن خط الدفاع الأول والداعم الحقيقي لأبنائهن، مؤكدة أن ما يقدمنه من صبر وعطاء يومي يستحق كل التقدير، واصفة الأم بأنها “البطل الحقيقي في رحلة نجاح أبنائها”، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مع أبنائها من ذوي الهمم.

وأشارت إلى أن دعم هذه النماذج المشرفة واجب مجتمعي، مؤكدة أهمية تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر، والعمل على تمكين الأطفال من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، بما يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة.