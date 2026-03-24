تفاصيل وفاة فاليري بيرين نجبة سوبر مان بعد صراع مع المرض

لا يزال خبر وفاة الممثلة الأمريكية فاليري بيرين عن عمر ناهز 82 عامًا، داخل منزلها في بيفرلي هيلز، يمثل صدمة لزملائها، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وقد شُخصت بمرض باركنسون عام 2015.



وأعلنت صديقتها ومقدمة الرعاية لها، ستايسي سوثر، عن وفاة بيرين، قائلةً: "واجهت مرض باركنسون بشجاعة وتعاطف لا مثيل لهما، ولم تتذمر أبدًا.



لقد كانت مصدر إلهام حقيقي، عاشت حياتها بكل ما فيها، ويا لها من حياة رائعة!

كانت بيرين، المولودة في تكساس، راقصة استعراضية سابقة في لاس فيغاس، وقد بدأت مسيرتها السينمائية عام 1972 بفيلم "المسلخ رقم خمسة"، المقتبس عن رواية كورت فونيغوت الأكثر مبيعًا التي تحمل الاسم نفسه والصادرة عام 1969.



رُشّحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ليني" عام 1974، حيث جسّدت شخصية هاني بروس أمام داستن هوفمان الذي لعب دور الممثل الكوميدي الرائد ليني بروس.





كما فازت بيرين بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي وجائزة بافتا لأفضل ممثلة صاعدة عن دورها في فيلم "سوبرمان" عام 1978 وفيلم "سوبرمان 2" عام 1980، وكلاهما من بطولة كريستوفر ريف.



وامتدت المسيرة الفنية للراحلة لأكثر من أربعة عقود، حيث بدأت حياتها المهنية كراقصة استعراضية في مدينة لاس فيغاس، قبل أن تنتقل إلى عالم التمثيل مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1971، عقب اكتشافها من قبل أحد وكلاء الأعمال.



وتُعد فاليري بيرين من الوجوه البارزة في السينما الأمريكية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث تركت بصمة مميزة بأدائها المتنوع، قبل أن تتراجع مشاركاتها الفنية تدريجيًا في السنوات اللاحقة، خاصة مع تدهور حالتها الصحية.

