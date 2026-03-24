أسرة ضحايا كرموز تطالب بنقل الجثامين من مقابر الصدقة

طالبت والدة إنجي عطية، التي عُثر على جثمانها وأطفالها الخمسة داخل شقة سكنية بمنطقة بشاير الخير في كرموز غرب الإسكندرية الجهات المختصة بسرعة نقل جثامين ابنته وأحفاده إلى مقابر الأسرة بالمنطقة، تمهيدًا لدفنهم في مقابر العائلة.

وأوضحت، أنه يفضل دفن الجثامين ابنتي و أبنائها داخل مقابر العائلة بكرموز، نظرًا لارتباط الأسرة بالمنطقة، ورغبةً في توديع الضحايا ومواراتهم الثرى بين ذويهم، مشيرًا إلى أن الأسرة تمر بحالة من الحزن الشديد عقب الحادث الذي هز الرأي العام.

وتأتي هذه المطالبة بالتزامن مع استمرار التحقيقات في الواقعة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، والتي أسفرت عن مصرع السيدة وأطفالها، في قضية لا تزال تفاصيلها قيد الفحص من قبل جهات التحقيق المختصة.

إن ابنتها تزوجت منذ نحو 20 عامًا من شخص يحمل جنسية عربية، رغم رفض الأسرة التام لهذا الزواج، مؤكدة أن أقارب تدخلوا لإتمامه دون موافقة الأبوين، مشيرة إلى أن الزوج عرض مبالغ مالية كبيرة مقابل إتمام الزيجة، إلا أن الأسرة رفضت.

وأضافت أن ابنتها سافرت إلى الخارج عقب الزواج، وانقطعت صلتها تمامًا بأسرتها، بسبب منع الزوج لها من التواصل معهم، وتهديدها المستمر بالطلاق حال محاولة الاتصال بأهلها، ما أدى إلى حرمان الأم من رؤية ابنتها طوال سنوات طويلة موضحه أنها لم تكن تعلم بعودة ابنتها إلى مصر وإقامتها بمنطقة بشاير الخير، إلا بعد وقوع الحادث، مؤكدة أنها كانت تظن أن ابنتها لا تزال خارج البلاد، وكانت تستعد للسفر لأداء العمرة في محاولة لرؤيتها بعد سنوات من الفراق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة كرموز يفيد بمحاولة شاب إلقاء نفسه من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات الكائنة بمنطقة كرموز، حيث تمكن الأهالي من إنقاذه والسيطرة عليه قبل سقوطه، وتم تسليمه إلى الجهات الأمنية بدائرة قسم كرموز.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يقيم بالطابق السادس بالعقار محل البلاغ، وكان مصابًا بجروح قطعية، وصعد إلى سطح العقار المكون من 13 طابقًا محاولًا إنهاء حياته، إلا أن الأهالي حالوا دون ذلك.

وبمواجهة المتهم، أقر خلال التحقيقات بأنه اتفق مع والدته، البالغة من العمر 41 عامًا، قبل أربعة أيام من الواقعة، على إنهاء حياتهما وحياة أشقائه الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا، مبررًا ذلك بمرور الأسرة بأزمة معيشية حادة، على خلفية امتناع والده المقيم بإحدى الدول العربية عن الإنفاق عليهم، فضلًا عن انفصال الأب عن الأم بعد زواجه من أخرى.

وأضافت التحقيقات أنه تم العثور على جثامين الأشقاء الخمسة داخل الشقة مصابين بجروح قطعية، فيما أقدمت الأم على إنهاء حياتها، بينما حاول المتهم الانتحار أكثر من مرة دون جدوى، قبل أن يتجه إلى سطح العقار في محاولة أخيرة، إلا أنها باءت بالفشل.