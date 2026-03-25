بإضافة 13 لغة جديدة.. واتساب يوسّع ميزة ترجمة الرسائل على أندرويد

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل تلقائيًا.

ستُمكّن هذه الميزة المستخدمين من اختيار لغة من بين 21 لغة مختلفة، ومشاهدة ترجمة رسائلهم الواردة في الوقت الفعلي وللحفاظ على التشفير التام بين الطرفين.

تتم معالجة الرسائل محليًا باستخدام حزم اللغات، ما يُغني عن مشاركة الرسائل مع أي جهات خارجية للترجمة.

في الوقت الحالي، يتعين على مستخدمي نظام iOS ترجمة رسائلهم يدويًا، حيث لا تزال ميزة الترجمة التلقائية قيد التطوير.

وفي الوقت نفسه، يحرص واتساب على تحسين تجربة ترجمة الرسائل على تطبيق أندرويد، فبعد إصدار النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب لنظام أندرويد (2.26.12.4)، المتوفرة على متجر جوجل بلاي.

يمكن لبعض مختبري النسخة التجريبية ترجمة رسائلهم باختيار إحدى حزم اللغات الجديدة المتاحة.

ففي التحديثات السابقة، كان بإمكان المستخدمين اختيار ترجمة رسائلهم من إحدى اللغات التالية: العربية، الإسبانية، الهندية، البرتغالية، والروسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحميل حزمة لغة مخصصة مصممة لاكتشاف لغة الرسالة تلقائيًا.

إلا أنه في المقابل، لا تزال مجموعة اللغات المدعومة حاليًا محدودة، لذا لا يستطيع جميع المستخدمين ترجمة رسائلهم إلى أي لغة يرغبون بها.

وبالتالي، قد لا تتوفر بعض اللغات المطلوبة بعد.

إلا أنه في المقابل مع التحديث الأخير، قد يعالج واتساب هذه المشكلة من خلال إضافة حزم لغات جديدة.

وباستثناء حزمة الكشف التلقائي عن اللغة، يرتفع عدد حزم اللغات المتاحة من 6 (بما فيها الإنجليزية) إلى 19، أي 13 حزمة لغة جديدة. وبذلك، يُسهّل واتساب على المستخدمين حول العالم ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة.

تتضمن حزم اللغات الجديدة الآن التشيكية والألمانية والفرنسية والإندونيسية والإيطالية واللاتفية والهولندية والبولندية والسويدية والتركية والأوكرانية والأردية والصينية المبسطة.

توفر هذه الإضافات للمستخدمين مرونة أكبر في ترجمة رسائلهم بين مختلف اللغات.

وبفضل هذه الحزم، يزداد احتمال عثور المستخدمين على دعم للغتهم المفضلة، حيث تغطي المجموعة الموسعة الآن نطاقًا أوسع من المناطق.

يعمل واتساب أيضاً على توسيع نطاق ميزة ترجمة الرسائل لتشمل بعض الحسابات في مناطق مختلفة.

يُعدّ هذا مفيداً للمستخدمين الذين يعيشون في مناطق تُستخدم فيها هذه اللغات المدعومة حديثاً بشكل شائع.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين في وسط وشرق أوروبا الاستفادة من دعم لغات مثل التشيكية والبولندية. وبالمثل، أصبح بإمكان الأشخاص في دول مثل إندونيسيا وتركيا الآن ترجمة الرسائل بسهولة أكبر باستخدام لغاتهم الأم.

تجدر الإشارة إلى أن واتساب يعتمد أيضًا على حزم اللغات لتمكين المستخدمين من تحويل رسائلهم الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

يتيح استخدام هذه الحزم لواتساب التعرف على الكلمات المنطوقة وتحويلها إلى نص بشكل آمن.

حاليًا، تتوفر حزم اللغات الجديدة لترجمة الرسائل فقط.

مع ذلك، ونظرًا لاستخدام نفس الحزم في كلٍ من الترجمة والتحويل إلى نصوص مكتوبة، فمن المحتمل أن تدعم قريبًا تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة أيضًا.

قد يُسهّل هذا على المستخدمين قراءة وفهم الرسائل الصوتية بمجموعة أوسع من اللغات.