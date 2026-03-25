شوبير: عبدالحفيظ تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة بسبب سيطرة اللاعبين
الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيران
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتابع ميدانيًا جهود سحب مياه الأمطار
الأحد 5 أبريل.. بدء تسليم قطع أراض بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة
النقل توقع مذكرتي تفاهم مع موانئ مصر البحرية واقتصادية قناة السويس
رئيس الوزراء الإسباني: حرب ترامب عبثية وأسوأ بكثير من غزو العراق
لا تنخدعوا بهدوء العاصفة.. الأرصاد تُحذر من عودة الأمطار الرعدية خلال ساعات
الأمطار تزيد مخاطر الصعق.. جهاز تنظيم الكهرباء يحذر المواطنين ويقدم أهم الإرشادات
أزمة الأهلي وتوروب.. المدرب يشتكي من عدم توفير الحماية والإدارة لم تحدد مصيره
"ديلي ميل" تختار 5 لحظات لا تُنسى لمحمد صلاح مع ليفربول
شوبير: محمد صلاح لعب دورا محوريا في تغيير قرار استبعاد عمرو وردة
القبض على طالب استعرض بسيارته وعطل حركة المرور بالنزهة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بإضافة 13 لغة جديدة.. واتساب يوسّع ميزة ترجمة الرسائل على أندرويد

لمياء الياسين

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل تلقائيًا.

ستُمكّن هذه الميزة المستخدمين من اختيار لغة من بين 21 لغة مختلفة، ومشاهدة ترجمة رسائلهم الواردة في الوقت الفعلي وللحفاظ على التشفير التام بين الطرفين.

تتم معالجة الرسائل محليًا باستخدام حزم اللغات، ما يُغني عن مشاركة الرسائل مع أي جهات خارجية للترجمة.

في الوقت الحالي، يتعين على مستخدمي نظام iOS ترجمة رسائلهم يدويًا، حيث لا تزال ميزة الترجمة التلقائية قيد التطوير. 

وفي الوقت نفسه، يحرص واتساب على تحسين تجربة ترجمة الرسائل على تطبيق أندرويد، فبعد إصدار النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب لنظام أندرويد (2.26.12.4)، المتوفرة على متجر جوجل بلاي. 

 يمكن لبعض مختبري النسخة التجريبية ترجمة رسائلهم باختيار إحدى حزم اللغات الجديدة المتاحة.

ففي التحديثات السابقة، كان بإمكان المستخدمين اختيار ترجمة رسائلهم من إحدى اللغات التالية: العربية، الإسبانية، الهندية، البرتغالية، والروسية. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحميل حزمة لغة مخصصة مصممة لاكتشاف لغة الرسالة تلقائيًا.

إلا أنه في المقابل، لا تزال مجموعة اللغات المدعومة حاليًا محدودة، لذا لا يستطيع جميع المستخدمين ترجمة رسائلهم إلى أي لغة يرغبون بها. 

وبالتالي، قد لا تتوفر بعض اللغات المطلوبة بعد.

إلا أنه في المقابل مع التحديث الأخير، قد يعالج واتساب هذه المشكلة من خلال إضافة حزم لغات جديدة. 

وباستثناء حزمة الكشف التلقائي عن اللغة، يرتفع عدد حزم اللغات المتاحة من 6 (بما فيها الإنجليزية) إلى 19، أي 13 حزمة لغة جديدة. وبذلك، يُسهّل واتساب على المستخدمين حول العالم ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة.

تتضمن حزم اللغات الجديدة الآن التشيكية والألمانية والفرنسية والإندونيسية والإيطالية واللاتفية والهولندية والبولندية والسويدية والتركية والأوكرانية والأردية والصينية المبسطة. 

توفر هذه الإضافات للمستخدمين مرونة أكبر في ترجمة رسائلهم بين مختلف اللغات. 

وبفضل هذه الحزم، يزداد احتمال عثور المستخدمين على دعم للغتهم المفضلة، حيث تغطي المجموعة الموسعة الآن نطاقًا أوسع من المناطق.

يعمل واتساب أيضاً على توسيع نطاق ميزة ترجمة الرسائل لتشمل بعض الحسابات في مناطق مختلفة. 

يُعدّ هذا مفيداً للمستخدمين الذين يعيشون في مناطق تُستخدم فيها هذه اللغات المدعومة حديثاً بشكل شائع. 

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين في وسط وشرق أوروبا الاستفادة من دعم لغات مثل التشيكية والبولندية. وبالمثل، أصبح بإمكان الأشخاص في دول مثل إندونيسيا وتركيا الآن ترجمة الرسائل بسهولة أكبر باستخدام لغاتهم الأم.

تجدر الإشارة إلى أن واتساب يعتمد أيضًا على حزم اللغات لتمكين المستخدمين من تحويل رسائلهم الصوتية إلى نصوص مكتوبة. 

يتيح استخدام هذه الحزم لواتساب التعرف على الكلمات المنطوقة وتحويلها إلى نص بشكل آمن. 

حاليًا، تتوفر حزم اللغات الجديدة لترجمة الرسائل فقط. 

مع ذلك، ونظرًا لاستخدام نفس الحزم في كلٍ من الترجمة والتحويل إلى نصوص مكتوبة، فمن المحتمل أن تدعم قريبًا تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة أيضًا. 

قد يُسهّل هذا على المستخدمين قراءة وفهم الرسائل الصوتية بمجموعة أوسع من اللغات.

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الارصاد الجوية

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

صالح جمعة

صالح جمعة: أوضة لبس الأهلي «بايظة» .. وهذه الأسماء لازم ترحل

ترامب

ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مطار الكويت

ضربة مُفاجئة.. هجوم يستهدف خزان وقود في مطار الكويت والسلطات تتحرك سريعًا

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح

وداع الملك يُشعل العالم.. كيف علّقت الصحف العالمية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

شوبير

اجتماع ثلاثي مرتقب في الأهلي لتحديد صلاحيات الجهاز الفني

تريزيجيه

تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق مرحلة التتويج

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري سوبر الطائرة

بالصور

محافظ الشرقية مع العمال في الشارع لمتابعة سحب مياه الأمطار

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لعلاقة مستقرة.. علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات

علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة
علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة
علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

عقب سقوط الأمطار.. الشرقية تدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع المياه وإزالة آثارها

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد