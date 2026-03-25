الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وزيادة فرص العمل

النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ،
النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ،
معتز الخصوصي

قال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعا مؤخرا مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الادارة لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع رؤية الحكومة و الوزارة لدعم ملف الصناعات الهندسية بمختلف أنواعها .

شارك في اللقاء من جانب الوزارة المهندس محمد زادة مساعد الوزير و الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء قطاعات هيئة التنمية الصناعية ومن الغرفة شارك كل من المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس أمير نادر رياض عضوا مجلس ادارة الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد مستشار  الغرفة للشئون الفنية  و من الاعضاء المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس ادارة شركة فريش و المهندس عاطف عبد المنعم رئيس شركة ايجي ترافو و المهندس محمد ابو جلالة  المدير التنفيذي للشركة الهندسية للصناعات المغذية للسيارات والمهندس ايمن شفيق ممثل شركة كريازي .

وأبدى وزير الصناعة ترحيبه بأداء عمل الغرفة خلال الفترة الماضية واكد ان الصناعات الهندسية تمثل ضلعا رئيسيا وأساسيا في مختلف القطاعات الصناعية و ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الهام .
ووجه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية الشكر للمهندس خالد هاشم على دعوته للغرفة وممثلي الصناعات الهندسية لهذا الاجتماع

وهنأ الوزير على ثقة القيادة السياسية به و تكليفه بهذا الملف الهام ونحن على ثقة أن وزارة الصناعة ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة لمساعدة ودعم الصناعة الوطنية للنهوض بشكل أكبر و فتح فرص استثمارية كبيرة وتعميق التصنيع المحلي .

وقام المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لرئيس الغرفة بتقديم شرح تفصيلي لما تم من انجازات للغرفة في دورة انعقاد مجلس ادارة الغرفة السابق و كذلك برنامج عمل الغرفة في الدورة الجديدة مؤكدا استكمال و استمرار نهج الغرفة في تقديم خدمات ملموسة للصناع و كيفية انخراطها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة للعمل على تعميق التصنيع المحلي و زيادة معدلات النمو بالتنسيق مع الاعضاء خاصة ان ٨٠٪؜ من أعضاء المجلس الحالين كانوا بالمجلس المنتهية دورته .

وأكد المهندس عمرو ابو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية تبني الغرفة لفكرة تحويل معرض تعميق التصنيع المحلي لمعرض دولي ودعوة شركات أجنبية لتستفيد من المصنعين المحليين في تكوين سلاسل إمداد لتصنيع المكونات الخاصة بهم .

وذكر المهندس أمير نادر رياض عضو مجلس ادارة الغرفة ان المجلس خصص في الموازنة ١٠ ملايين جنيه لتأهيل الشركات الصغيرة و المتوسطة في الادارة و كذلك تأهيل الشركات للتصدير في احدث الجامعات بدعم من الغرفة يمثل ٧٠ ٪ من تكلفة برامج التأهيل .

صورة تعبيرية

