تعدى على زوجته بكفر الشيخ.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضررت خلاله إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وتكبيلها وأخذ نجلها بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت فى غضون عام 2025، وتتمثل فى قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق، بالتعدى على زوجته، القائمة على النشر، وتكبيلها وإحداث إصابتها على النحو الوارد بالمنشور لخلافات زوجية بينهما، وتم تحرير محضر بشأنها وصدر حكم قضائى ضده بالحبس لمدة عام.

باستدعاء الشاكية أقرت أنه أثناء بحثها بهاتف زوجها المحمول عثرت على صورتها وهى مكبلة، فقامت بنشرها لقيامه بمعاودة التعدى عليها وطردها من مسكن الزوجيه ورفضه تسليمها نجلها.

بمواجهة المشكو فـى حقه، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب بكافة أشكالها والتي تتدرج فيها العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.