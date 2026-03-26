قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
بعد قليل ..أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي وآخرين في قضية سرقة بالإكراه
مسيّرات مجهولة تهاجم ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود
إعلام إسرائيلي: 3 مصابين في كفر قاسم وسط البلاد إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني
جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ من إيران تجاه القدس ووسط إسرائيل
إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري
دعاء نزول المطر للرزق مستجاب.. اغتنموا ساعة الإجابة
بعد تراجع أمس.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
إنتهاء “إجازة سوء الطقس” بالمدارس اليوم.. وعودة الدراسة الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. الحبس سنة عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين

معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن

بقيادة هشام يكن.. إريتريا تحقق فوزا تاريخيا وتقترب من حلم التأهل لكأس أمم أفريقيا

الخطيب و اسامة حسنى

رد فعل غير متوقع من أسامة حسني بعد الهجوم الأخير على محمود الخطيب

ترشيحاتنا

سكرتير عام بورسعيد

سكرتير عام بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال رفع تجمعات المياه بالضواحي وبورفؤاد.. شاهد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة جهود رفع تجمعات مياه الأمطار على مدار الساعة

بورسعيد تواصل رفع درجة الاستعداد للقصوى

بدون راحة.. جولات ميدانية ليلية لرؤساء الأحياء لمواجهة تقلبات الطقس ببورسعيد

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد