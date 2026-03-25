إيرين سعيد: رئيس البرلمان استمع لمطالبنا وأكد الحياد بين المعارضة والأغلبية

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماعًا مع ممثلي المعارضة للاستماع بشكل واضح إلى مطالبهم والتحديات التي يواجهونها داخل المجلس، وكذلك ما يطمحون إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت سعيد، لـ صدى البلد، أن رئيس البرلمان شدد خلال اللقاء على أنه يقف على مسافة واحدة من المعارضة والأغلبية، بما يضمن تحقيق التوازن داخل الحياة البرلمانية.

وأضافت أن الهيئة البرلمانية طالبت بضرورة مناقشة الأدوات الرقابية في توقيتها المناسب، حتى لا تفقد قيمتها أو تأثيرها، إلى جانب تفعيل الجلسات الرقابية وعدم الاقتصار على الجلسات التشريعية فقط.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في عمل الحكومة، مع ضرورة تدخل هيئة مكتب البرلمان لإدراج القضايا التي تشغل الشارع ضمن جدول المناقشات، بما يعكس أولويات المواطنين.

ولفتت إلى أن من بين المطالب الأساسية إتاحة المعلومات بشكل أسرع، في ظل ما تم رصده من تأخير وتباطؤ في الرد على بعض الاستفسارات والطلبات.

واختتمت إيرين سعيد تصريحاتها بالتأكيد، أن الهدف من هذه المطالب هو تعزيز دور المعارضة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى وجود تجاوب ملحوظ من رئيس البرلمان تجاه هذه الرؤى.