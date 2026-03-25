الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التنمية تتابع جهود المحافظات فى التعامل مع حالة الطقس من الشبكة الوطنية للطوارئ

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالعاصمة الجديدة جهود المحافظات فى التعامل مع مياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له مختلف محافظات الجمهورية اليوم .

وأجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اتصالات عبر الفيديو كونفرانس من مقر المركز مع عدد من المحافظات للتعرف على الإجراءات التي اتخاذها للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار ، حيث تم الإشارة إلى أن هناك حالة من الاستنفار الكامل فى كافة الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتعامل مع مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع والميادين المختلفة ، مع تواجد ميدانى للسادة المحافظين ونواب المحافظين وسكرتير العموم والمساعدين والقيادات التنفيذية بعدد من الشوارع والطرق والأنفاق لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين فى الشارع بما يضمن عدم تراكم المياه  .

واستعرضت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول متابعة مركز السيطرة وغرفة العمليات لتطورات الوضع فى المحافظات حيث تم الإشارة إلى غلق مينائي البرلس والغردقة نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية بمحافظات كفر الشيخ والبحر الأحمر ولحين تحسن الأحوال الجوية ، كما تعرضت عدد من المحافظات لأمطار خفيفة ومتوسطة وشديدة وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية جهودها لشفط المياه ، كما تشهد بعض المحافظات استقراراً فى الأحوال الجوية مع الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية وانتشار سيارات ومعدات المدن والمراكز والأحياء لسرعة التعامل مع الأمطار أو أى تداعيات أو حوادث ناتجة عن سوء الأحوال الجوية .

تكثيف تواجد وانتشار سيارات شفط المياه

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف تواجد وانتشار سيارات شفط المياه والتواجد فى الشارع على مدار اليوم وغداً الخميس تحسباً لزيادة الأمطار وخاصة فى المدن والمحافظات الساحلية ، كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة التنسيق مع الوزارة فى حالة الطوارئ أو احتياج المحافظات للمعدات والآلات للدعم من المحافظات المجاورة أو الوزارات المعنية .

وشددت د. منال عوض ، على ضرورة استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد الميداني المستمر لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع تمركز المعدات والآلات وفرق التدخل السريع، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ، خاصة ما يتعلق بتجمعات مياه الأمطار، مع استمرار التنسيق الكامل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام الوزارة ومراكز السيطرة وغرف الأزمات بالمحافظات والوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب الحماية المدنية، لضمان التعامل الفوري والفعّال مع أي مستجدات وحتى انتهاء الموجة الحالية من سوء الأحوال الجوية .

وناشدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المواطنين بالمحافظات بضرورة توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو بالقرب من تجمعات المياه، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والالتزام بالقيادة الهادئة، وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظات أولًا بأول سواء على الصفحات الرسمية أو المنصات الإعلامية المختلفة .

التنمية المحلية منال عوض حالة الطقس السيئ وزيرة التنمية المحلية والبيئة

