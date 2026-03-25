إغلاق طريق الزعفرانة - رأس غارب احترازيا لحين تحسن الأحوال الجوية

أعلنت محافظة البحرالاحمر إغلاق طريق الزعفرانة/رأس غارب أمام الحركة المرورية احترازيا بسبب وجود عاصفة ترابية علي الطريق.

جاء ذلك فى بيان اليوم لمحافظة البحرالاحمر حيث طالبت المحافظة الجميع بتوخي أقصي درجات الحذر والسلامة المرورية لحين تحسن الأحوال الجوية.

وكانت محافظة البحر الاحمر قد أعلنت رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات بمدن المحافظة لمجابهة التقلبات الجوية كما قام محافظ البحرالاحمر الدكتور وليد البرقى بمتابعة مستجدات حالة الطقس بمدن المحافظة من داخل مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة حيث تابع المحافظ اخر التقارير الورادة من محطات الرصد الجوى ومتابعة الأجهزة التنفيذية بمدن المحافظة .