بسبب منتخب مصر.. بيراميدز يطالب بتأجيل مباراة إنبي فى كأس مصر

أرسل بيراميدز لـ إتحاد الكرة طلب تأجيل مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر ، المقرر إقامتها يوم 3 أبريل، بسبب ضيق الوقت بين عودة المنتخب من إسبانيا وموعد المباراة .

الموعد المقترح إقامة المباراة 15 أو 16 أو 17 أبريل .

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج

الجولة الأولى: راحة (باي).

الجولة الثانية: بيراميدز × المصري – السبت 11 أبريل 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر (6:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة الثالثة: بيراميدز × الزمالك – الخميس 23 أبريل 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر (9:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة الرابعة: الأهلي × بيراميدز – الإثنين 27 أبريل 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر (9:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي – الجمعة 1 مايو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر (6:00 مساءً بتوقيت السعودية).

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الثلاثاء 5 مايو 2026، الموعد سيُحدد لاحقًا.

الجولة السابعة: بيراميدز × سموحة – الجمعة 15 مايو 2026، الموعد سيُحدد لاحقًا.



