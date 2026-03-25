بسبب منتخب مصر.. بيراميدز يطالب بتأجيل مباراة إنبي فى كأس مصر

أرسل بيراميدز لـ إتحاد الكرة طلب تأجيل مباراة إنبي في نصف نهائي كأس مصر ، المقرر إقامتها يوم 3 أبريل، بسبب ضيق الوقت بين عودة المنتخب من إسبانيا وموعد المباراة .
الموعد المقترح إقامة المباراة 15 أو 16 أو 17 أبريل .
مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج
- الجولة الأولى: راحة (باي).
- الجولة الثانية: بيراميدز × المصري – السبت 11 أبريل 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر (6:00 مساءً بتوقيت السعودية).
- الجولة الثالثة: بيراميدز × الزمالك – الخميس 23 أبريل 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر (9:00 مساءً بتوقيت السعودية).
- الجولة الرابعة: الأهلي × بيراميدز – الإثنين 27 أبريل 2026، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر (9:00 مساءً بتوقيت السعودية).
- الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي – الجمعة 1 مايو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر (6:00 مساءً بتوقيت السعودية).
- الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الثلاثاء 5 مايو 2026، الموعد سيُحدد لاحقًا.
- الجولة السابعة: بيراميدز × سموحة – الجمعة 15 مايو 2026، الموعد سيُحدد لاحقًا.