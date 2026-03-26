القبض على طرفى مشاجرة بالسلاح الأبيض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل "له معلومات جنائية" مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) و طرف ثانى (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق لخلافات حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على الأول بالضرب مستخدمين "2 عصا خشبية ، سلاح أبيض" كانت بحوزتهم ، مما أدى لحدوث إصابته المشار إليه.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





