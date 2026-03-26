نصبوا على مواطنين.. القبض على القائمين على 20 شركة سياحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (20 شركة "بدون ترخيص") كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وبحوزتهم (دفاتر إستلام نقدية - جوازات سفر – برامج عمرة - أختام وأكلاشيهات - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






