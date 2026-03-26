نشوى الشريف تكشف موعد مناقشة أوضاع خطباء المكافأة داخل البرلمان | خاص

تواصل نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحركاتها البرلمانية لدعم خطباء المكافأة، عبر إعادة طرح ملف إدراجهم على بند التحسين، مؤكدة تمسكها بحقهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

وأوضحت الشريف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها سبق وأن أثارت هذا الملف خلال دور الانعقاد السابق، قبل أن تعود لتجديد طرحه مع بداية دور الانعقاد الحالي، في إطار سعيها لتحقيق استجابة حقيقية لمطالب هذه الفئة.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 مارس 2026، طلب الإحاطة المقدم بشأن أوضاع خطباء المكافأة، في خطوة تستهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم وبحث آليات معالجتها.

وأكدت النائبة استمرارها في متابعة الملف عن كثب، لحين التوصل إلى نتائج ملموسة تضمن حياة كريمة لخطباء المكافأة، وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي لهم.