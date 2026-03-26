محافظ البحر الأحمر يتأكد من جاهزية البرابخ لمواجهة التقلبات الجوية برأس غارب

اطلع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على الجاهزية التامة لكافة المنشآت المائية ومنظومة تصريف مياه الأمطار بمدينة رأس غارب، وذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها حاجز التوجيه ومنظومة البرابخ الواقعة بالكيلو 8 على طريق (رأس غارب – الشيخ فضل). وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على التأكد من كفاءة البنية التحتية المخصصة للحماية من أخطار السيول، وضمان قدرتها على استيعاب أي تدفقات مائية ناتجة عن تقلبات جوية محتملة ، بما يحقق أقصى درجات الأمان للمواطنين والمنشآت الحيوية.

وشملت أعمال التفقد معاينة الحالة الإنشائية والفنية لـ 16 بربخاً خرسانياً مخصصة لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث وجه المحافظ بضرورة الاستمرار في أعمال تطهير مخرات السيول والبرابخ بصفة دورية ومنتظمة. وشدد الدكتور وليد البرقي على أهمية إزالة أي عوائق أو ترسبات قد تعيق حركة تدفق المياه داخل المسارات المحددة لها، مؤكداً أن الاستعداد الاستباقي للتعامل مع أي طوارئ مناخية يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل المحافظة لتأمين المناطق السكنية والطرق الدولية الرابطة بين المحافظات.

واستمع محافظ البحر الأحمر ،خلال الجولة إلى شرح فني مفصل حول السعة الاستيعابية للمنظومة وآليات عمل حاجز التوجيه في تجميع مياه المنحدرات الجبلية وتحويل مساراتها نحو القنوات الصناعية المخصصة لها وصولاً إلى المصبات الآمنة. ووجه البرقي بالتنسيق المستمر بين إدارة المياه الجوفية ومنطقة الطرق بالبحر الأحمر لمتابعة الحالة الفنية للطرق المحيطة بمناطق مخرات السيول، لضمان عدم تأثر حركة المرور في حالات الهطول الكثيف للأمطار، مع الالتزام الكامل بجداول الصيانة الدورية المقررة لكافة المنشآت المائية بالمنطقة.

كما اطلع الدكتور البرقي ،على الخطط الهندسية المتبعة لربط منظومة الحماية بالمخطط العمراني للمدينة، بما يضمن استدامة أعمال التطوير والحفاظ على الاستثمارات القومية في هذا القطاع. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الحماية من أخطار السيول بمدن البحر الأحمر، مؤكداً أن هذه المشروعات تم تنفيذها وفق أحدث المعايير الفنية لتقليل المخاطر الطبيعية، وأن العمل الميداني يهدف إلى رصد أي ملاحظات فنية والتعامل معها فوراً لضمان كفاءة المنظومة في كافة الأوقات.

وفي ختام الجولة، وجه الدكتور البرقى ، السادة مديري المديريات الخدمية بضرورة مراجعة وتحديث خطط الطوارئ والإغاثة الخاصة بكل قطاع، وتكاملها مع منظومة الحماية العامة للمدينة لضمان سرعة الاستجابة في حالات الضرورة. مؤكداً أن الحفاظ على كفاءة مخرات السيول هو ضمانة حقيقية لتحقيق الاستقرار العمراني والاقتصادي بمدينة رأس غارب والمدن المجاورة.

رافق محافظ البحر الأحمر ،خلال الزيارة اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومدير مكتب المحافظ، والدكتور صلاح شحاته مدير عام إدارة المياه الجوفية، والمهندس سيد النبوي رئيس منطقة الطرق بالبحر الأحمر، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق، والسيد محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والسيد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء عمرو رئيس جهاز التعمير.