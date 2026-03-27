محافظ البحر الأحمر: مراكز الإغاثة في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، زيارة تفقدية لمركز إغاثة رأس غارب التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشارع الإذاعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المركز واستعداده للتعامل مع أي حالات طارئة أو أزمات قد تتعرض لها المدينة. وخلال الجولة، عاين المحافظ مخازن المركز ومحتوياتها من أدوات الإغاثة والخيام والبطاطين والمهمات الأساسية، موجها محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة المراجعة الدورية لكافة العهد والمهمات وضمان صلاحيتها للاستخدام الفوري، مؤكداً أن مراكز الإغاثة تمثل الركيزة الأساسية في منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة، يرافقه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات حاسمة بسرعة توفير كافة احتياجات المركز ونواقص المهمات اللوجستية، لضمان قدرته على تقديم الدعم اللازم للمواطنين في حالات الضرورة القصوى. وشدد المحافظ على أهمية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمركز وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتحرك الميداني، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مراكز الإغاثة وتزويدها بأحدث التجهيزات التي تضمن حماية الأرواح والممتلكات وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن أي كوارث طبيعية أو أزمات طارئة.

واطلع الدكتور وليد البرقي، على خطة الطوارئ الخاصة بالمركز وآليات توزيع المهام بين فرق العمل الميدانية، مؤكداً على ضرورة تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز على أحدث أساليب الإغاثة والتدخل السريع. ووجه البرقي بالتنسيق المستمر بين مركز الإغاثة والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب وكافة الجهات المعنية، لضمان تكامل الأدوار وتوافر الدعم المتبادل في أوقات الأزمات، مشدداً على أن الجاهزية ليست مجرد توافر مهمات، بل هي منظومة عمل متكاملة تتطلب اليقظة الدائمة والتخطيط المسبق لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة.

وشدد محافظ البحر الأحمر، خلال تفقد المبنى على ضرورة الحفاظ على كفاءة المنشأة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة للمخازن لضمان سلامة المهمات المخزنة من التلف أو العوامل الجوية.

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها لدعم قطاع التضامن الاجتماعي، خاصة في الجوانب المتعلقة بالإغاثة والعمل الإنساني، مؤكداً أن العمل الميداني يهدف إلى رصد أي قصور في التجهيزات والتعامل معه فوراً لضمان بقاء مراكز الإغاثة في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة، بما يليق بمكانة مدينة رأس غارب الاستراتيجية.

وأكد البرقى، أن تطوير مراكز الإغاثة يأتي ضمن رؤية شاملة للمحافظة لتعزيز قدرات الصمود أمام الأزمات، مشيراً إلى أن مدينة رأس غارب تحظى باهتمام خاص نظراً لطبيعتها الجغرافية والاقتصادية. وأشاد البرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه مديرية التضامن الاجتماعي في هذا الصدد، مؤكداً أن التوجيه بتوفير احتياجات المركز سيتم متابعته بشكل دقيق لضمان تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تقديم خدمة إغاثية متميزة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة عند الحاجة.

رافق الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة كل من اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، ومدير مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والدكتور صلاح شحاته مدير عام إدارة المياه الجوفية، والمهندس سيد النبوي رئيس منطقة الطرق بالبحر الأحمر، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق، والسيد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء عمرو رئيس جهاز التعمير.