هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم
استطلاع: أغلبية الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب بشأن التصعيد ضد إيران
اكتمال عقد نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.. موعد مباريات الحسم
لاعب سوبر.. نجم الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية
الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني
اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟
رحيل كامويش عن الأهلي قبل نهاية الموسم
حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال شمال إسرائيل وجنوب لبنان
قبل جلسة محاكمتها.. ننشر صورة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إنجاز مصري جديد.. نشر بحث علمي مهم في مجلة Science العالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ البحر الأحمر: مراكز الإغاثة في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة

ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، زيارة تفقدية لمركز إغاثة رأس غارب التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشارع الإذاعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المركز واستعداده للتعامل مع أي حالات طارئة أو أزمات قد تتعرض لها المدينة. وخلال الجولة، عاين المحافظ مخازن المركز ومحتوياتها من أدوات الإغاثة والخيام والبطاطين والمهمات الأساسية، موجها محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة المراجعة الدورية لكافة العهد والمهمات وضمان صلاحيتها للاستخدام الفوري، مؤكداً أن مراكز الإغاثة تمثل الركيزة الأساسية في منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة، يرافقه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات حاسمة بسرعة توفير كافة احتياجات المركز ونواقص المهمات اللوجستية، لضمان قدرته على تقديم الدعم اللازم للمواطنين في حالات الضرورة القصوى. وشدد المحافظ على أهمية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمركز وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتحرك الميداني، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير مراكز الإغاثة وتزويدها بأحدث التجهيزات التي تضمن حماية الأرواح والممتلكات وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن أي كوارث طبيعية أو أزمات طارئة.

واطلع الدكتور وليد البرقي، على خطة الطوارئ الخاصة بالمركز وآليات توزيع المهام بين فرق العمل الميدانية، مؤكداً على ضرورة تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز على أحدث أساليب الإغاثة والتدخل السريع. ووجه البرقي بالتنسيق المستمر بين مركز الإغاثة والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب وكافة الجهات المعنية، لضمان تكامل الأدوار وتوافر الدعم المتبادل في أوقات الأزمات، مشدداً على أن الجاهزية ليست مجرد توافر مهمات، بل هي منظومة عمل متكاملة تتطلب اليقظة الدائمة والتخطيط المسبق لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة.

وشدد محافظ البحر الأحمر، خلال تفقد المبنى على ضرورة الحفاظ على كفاءة المنشأة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة للمخازن لضمان سلامة المهمات المخزنة من التلف أو العوامل الجوية. 

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها لدعم قطاع التضامن الاجتماعي، خاصة في الجوانب المتعلقة بالإغاثة والعمل الإنساني، مؤكداً أن العمل الميداني يهدف إلى رصد أي قصور في التجهيزات والتعامل معه فوراً لضمان بقاء مراكز الإغاثة في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة، بما يليق بمكانة مدينة رأس غارب الاستراتيجية.

وأكد البرقى، أن تطوير مراكز الإغاثة يأتي ضمن رؤية شاملة للمحافظة لتعزيز قدرات الصمود أمام الأزمات، مشيراً إلى أن مدينة رأس غارب تحظى باهتمام خاص نظراً لطبيعتها الجغرافية والاقتصادية. وأشاد البرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه مديرية التضامن الاجتماعي في هذا الصدد، مؤكداً أن التوجيه بتوفير احتياجات المركز سيتم متابعته بشكل دقيق لضمان تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تقديم خدمة إغاثية متميزة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة عند الحاجة.

رافق الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، خلال الزيارة كل من اللواء محمد صلاح رئيس مدينة رأس غارب، ومدير مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والدكتور صلاح شحاته مدير عام إدارة المياه الجوفية، والمهندس سيد النبوي رئيس منطقة الطرق بالبحر الأحمر، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان والمرافق، والسيد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء عمرو رئيس جهاز التعمير.

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

البحر الأحمر.. بدء تطوير منطقة خور رحمي وتوفير بدائل سكنية متميزة

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتأكد من جاهزية البرابخ لمواجهة التقلبات الجوية برأس غارب

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد