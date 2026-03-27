قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا؟

ريهام قدري

البطاطا من الأطعمة الشائعة خلال فصل الشتاء، لما تتمتع به من مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، حيث يوصي خبراء التغذية بإدراجها ضمن النظام الغذائي لما تقدمه من فوائد صحية متعددة للجسم.


وتعمل البطاطا على إمداد الجسم بالطاقة، لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة، التي تساعد على الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم، ما يجعلها خيارا مناسبا للأطفال والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البدنية.


كما تلعب الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا دورا مهما في تحسين عملية الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، إلى جانب دعم صحة الأمعاء وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.


وتحتوي البطاطا على فيتامين C، الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة، ومساعدة الجسم على مقاومة الأمراض، خاصة خلال فترات تقلبات الطقس، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين A، الضروري لصحة العين وتحسين الرؤية.
وفي السياق ذاته، تساهم البطاطا في دعم صحة القلب، بفضل احتوائها على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


وينصح خبراء التغذية بتناول البطاطا مشوية أو مسلوقة، مع تجنب الإفراط في تناولها أو إضافة كميات كبيرة من السكر أو الزبدة، للحفاظ على قيمتها الغذائية والاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.


وتبقى البطاطا خيارا غذائيا مثاليا، يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو ضمن الوجبات الرئيسية، خاصة في فصل الشتاء، لما توفره من دفء وطاقة وفوائد صحية متكاملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد