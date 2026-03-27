خيري حسن يكشف أسرار نشأة الأديب يحيى حقي وتأثير أسرته على تكوينه الأدبي

كشف الكاتب الصحفي خيري حسن عن دور الأسرة في تكوين شخصية الأديب الكبير يحيى حقي الأدبية، وقال حسن إن والد يحيى، الموظف في وزارة الأوقاف، كان حافظًا للقرآن الكريم والأحاديث النبوية، ومغرمًا بالشعر، واهتم بتعليم أبنائه التسعة، بينهم يحيى الذي جاء ترتيبه الثالث.

وأضاف "حسن" خلال لقائه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأم كانت نموذجًا للحنان والإبداع، حيث كانت تقدم الطعام بطريقة تجعل الأطفال يشعرون بالشبع والسعادة رغم بساطته، مشيرًا إلى أن هذا التوازن بين الانضباط والاهتمام بالعلم والثقافة ساهم في صناعة شخصية يحيى حقي الأدبية المميزة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن التجربة الأسرية والمحيط الثقافي الذي نشأ فيه يحيى شكل أساسًا لإبداعه وموهبته الأدبية التي خلدها في كتاباته.

