سقوط 4 شهداء و8 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 4 شهداء و8 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوبي البلاد.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان قرية سجد في جنوب لبنان، مطالباً السكان بضرورة مغادرة المنطقة والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.



وجاء في التحذير الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن البقاء في المنطقة المستهدفة يُعد خطراً على حياة المدنيين، داعياً إلى الانتقال الفوري إلى مناطق أكثر أماناً شمال مجرى نهر الزهراني.

وتشهد مناطق في جنوب لبنان توتراً متصاعداً في ظل استمرار العمليات العسكرية والتحذيرات المتبادلة بين الأطراف، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد.