بعد انتهاء موجة الأمطار.. رفع كفاءة شارع الكويت بحي شرق كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة شارع الكويت بتقسيم 2 بحي شرق، وذلك عقب الانتهاء من موجة الطقس غير المستقر التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من سقوط أمطار غزيرة، والانتهاء من أعمال رفع وكسح مياه الأمطار بكافة الشوارع.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بسرعة إعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع المتأثرة بمياه الأمطار، لضمان عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطريق، ورفع كفاءة الطبقة السطحية، ومعالجة آثار الأمطار، وإصلاح أي تلفيات نتجت عن موجة الطقس، بما يحقق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين والسيارات.

وأكد رئيس المركز والمدينة استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجارية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.

جاء ذلك بمتابعة ميدانية من إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وطارق الفحام، مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل.