إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ من إيران ولبنان في مناطق مفتوحة شمالا

أعلن إعلام إسرائيلي، سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من إيران ولبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واعلنت القناة 12 الإسرائيلية انه تم تنفيذ هجوم مزدوج من إيران ولبنان على الأراضي المحتلة حيث تسبب في إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية أن صواريخا سقطت في مناطق مفتوحة شمالي الأراضي المحتلة .

كما رصد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صواريخ باتجاه الجولان وشمال إسرائيل.

و فعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا صفارات الإنذار في هضبة الجولان وبلدات في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ باتجاه الجولان وشمالي إسرائيل وكذلك في بلدة مسغاف عام .





