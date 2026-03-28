عرض كروي ممتع.. أداء استثنائي للفراعنة أمام السعودية رغم غياب النجم الأول

علق الناقد الرياضي محمد عصام على فوز المنتخب الوطني على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس، الجمعة، في جدة.

وأكد أن اللقاء حمل العديد من المكاسب الفنية المهمة في إطار استعدادات المنتخب لكأس العالم، مشيرًا إلى أن الأداء كان من الأفضل خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى الدفاعي أو في ربط الخطوط وبناء الهجمات بشكل منظم.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المباراة كشفت عن وجود فكر فني واضح بقيادة المدير الفني حسام حسن، مشيرا إلى أن المنتخب قدم أداءً مميزًا رغم غياب النجم محمد صلاح، وهو ما يعكس قوة المجموعة وتكامل عناصر الفريق.

وأوضح أن المكاسب لم تتوقف عند النتيجة، بل شملت الجوانب الفنية والانضباط التكتيكي، حيث ظهر اللاعبون في مراكزهم بشكل صحيح، وهو ما ساهم في ظهورهم بمستوى مختلف، لافتًا إلى أن بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل جيد مع أنديتهم قدموا أداءً قويًا مع المنتخب، نتيجة توظيفهم بالشكل المناسب داخل الملعب.

وأضاف عصام أن المباراة قدمت رسائل مهمة، أبرزها ضرورة الاستفادة من العناصر الشابة والبحث عن المواهب المحترفة بالخارج، على رأسهم اللاعب هيثم حسن.

وذكر أن هناك نماذج ناجحة يمكن الاقتداء بها، مثل تجربة المنتخبات التي نجحت في ضم لاعبين من أصول مختلفة، ما يعزز من قوة الفريق.



