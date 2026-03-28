إيه بي سي نيوز: حاملة الطائرات جورج بوش غادرت فيرجينيا للشرق الأوسط

كشفت شبكة إيه بي سي نيوز عن مسؤولين قولهم، إن حاملة الطائرات الأمريكية جورج بوش غادرت فيرجينيا مطلع الأسبوع متجهة إلى الشرق الأوسط.

وبحسب التقارير، من المقرر أن ينشر دونالد ترامب حاملة طائرات ثالثة في الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة لم يتبق لديها سوى "3500 هدف" لضربها.

وأفادت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز بأن حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش ستتمركز في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية .

وقال مسؤولون، إنه بمجرد وصولها يمكن أن تنضم حاملة الطائرات إلى العمليات القتالية الجارية ضد إيران .

وتتواجد مجموعتان من حاملات الطائرات الضاربة، بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد وحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، في الشرق الأوسط منذ الأيام الأولى للحرب على إيران.

كان هذا هو الحال حتى تعرضت السفينة فورد لحريق على متنها، مما اضطرها إلى التوجه إلى ميناء بحري في جزيرة كريت لإجراء الإصلاحات.

ووصلت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد إلى مدينة سبليت الساحلية الكرواتية في زيارة مقررة للميناء وتوقف للصيانة.

وقالت السفارة الأمريكية في زغرب، إن الزيارة تمثل خطوة أخرى في الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وكرواتيا، وكلاهما حليفتان داخل حلف شمال الأطلسي.

وخلال إقامتها في سبليت، ستستضيف شركة الطيران مسؤولين محليين وقادة رئيسيين تقديراً للتحالف الدائم بين البلدين.

كما توفر الزيارة فرصة لإعادة تأكيد المصالح الأمنية المشتركة والتعاون في المنطقة.

وتزور وحدات البحرية الأمريكية كرواتيا بانتظام للصيانة والتدريبات المشتركة والإجازات الشاطئية، مما يعكس العلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين.

وأضافت السفارة الأمريكية في زغرب أن بحارة من مجموعة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد يواصلون هذا التقليد خلال فترة تواجدهم في سبليت.