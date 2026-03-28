عمر مرموش يرحب بعودة محمد عبد المنعم لـ منتخب مصر

رحب اللاعب عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الوطني، بعودة اللاعب محمد عبد المنعم لصفوف منتخب مصر بعد عودته من الإصابة.

وشارك مرموش صورة للاعب محمد عبد المنعم، وكتب: “مرحبا بعودتك أخي”.

عمر مرموش على انستجرام

واحتفل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، بعودة محمد عبد المنعم إلى صفوف منتخب مصر خلال مواجهة السعودية الودية المقامة الآن على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة، عبر الصفحة الرسمية له على “فيس بوك”: “حمدلله على السلامة يا منعم”.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي بـ 4 أهداف نظيفة في مباراة ودية أقيمت استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.