قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي يشارك في اجتماع وزاري بـ إسلام آباد لبحث تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
هجوم ألماني على ترامب.. ميرز يتهم الرئيس الأمريكي بإشعال المواجهة ضد إيران
قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا.. تصدر المركز 29 عالميا
الإمارات تعزز صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة لتجاوز إغلاق مضيق هرمز
حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
غلق المحلات والمطاعم 9 مساءً اليوم ..ما هي الفئات المستثناة | فيديو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك 28-3-2026
دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026 |فيديو
باكستان تستضيف وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية لاحتواء التصعيد
قرارات جديدة في الأهلي
20 دولة بالاتحاد الإفريقي ترفض دعم ترشيح ماكي سال أمينا عاما للأمم المتحدة
حرب إيران.. 3 حرائق بمناطق خليفة في أبو ظبي واستهداف رادار مطار الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية عن البصمة البيومترية للأطفال: المنظومة تثبت الهوية منذ الميلاد وتحتاج لتعزيز الرقابة

عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس النواب
أميرة خلف

علقت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المقترح البرلماني الخاص بإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل، مؤكدة أن الفكرة تستحق التقدير في إطار تعزيز حماية الأطفال.


و أشارت" الهواري" في تصريح خاص " صدى البلد"، إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الآليات مطبق بالفعل من خلال قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية، موضحة أن هوية الطفل يتم إثباتها منذ لحظة استخراج شهادة الميلاد، كما يتم تحديث بياناته عند بلوغه سن 6 سنوات، وهو ما يوفر قاعدة بيانات رسمية لكل طفل.

وأكدت عضو تشريعية النواب، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب منظومة تسجيل الهوية، وإنما في بعض الحالات الفردية الناتجة عن وقائع خطف أو تسجيل بيانات غير دقيقة، لافتة إلى أن بعض النماذج التي يتم تناولها دراميًا بشأن الأطفال المخطوفين يكون لهم بالفعل هويات رسمية مسجلة، لكن المشكلة تكون في مدى صحة هذه البيانات.

وشددت " الهواري "، على أهمية دعم منظومة تسجيل المواليد بمزيد من الرقابة والتدقيق، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة لضمان عدم التلاعب في البيانات، بما يعزز حماية الأطفال ويحافظ على استقرار أوضاعهم القانونية.

جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة سحر البزار بمقترح لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل منذ لحظة الميلاد .

وأشارت " البزار "  إلى تسجيل نحو 27.7 ألف بلاغ سنويًا لخط نجدة الطفل، بينها قرابة 3 آلاف بلاغ لأطفال مفقودين، إضافة إلى نحو 9 آلاف طفل بدور الرعاية، ما يستدعي نظام تحقق أكثر دقة.

ويتضمن المقترح تحديث بيانات الطفل دوريًا، وإضافة بصمة العين وربطها بالرقم القومي، مع دمج أطفال دور الرعاية في قاعدة بيانات موحدة لتسهيل التعرف على هوياتهم.

عبلة الهواري اللجنة التشريعية منظومة وطنية متكاملة هوية الطفل توثيق هوية الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد