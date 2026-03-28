محافظ كفر الشيخ يوجه بتمهيد طريق قرية خضر مسير .. صور

استجابةً لشكاوى وطلبات أهالي قرية خضر التابعة لمدينة مسير بكفر الشيخ، وجّه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بسرعة تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي بالقرية، لتحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين، وذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية تحركت على الفور لمعاينة الطريق وبدء أعمال التمهيد ورفع كفاءته، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، لضمان تحقيق السيولة المرورية والحد من معاناة الأهالي، مشيداً بالمشاركة المجتمعية.

تأتي هذه الاستجابة في إطار حرص المحافظة على التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.