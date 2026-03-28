الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية داخل مستشفى بولاق الدكرور قبل افتتاحها رسمياً

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية داخل مستشفى بولاق الدكرور للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى في ضوء التجهيزات النهائية داخل الأقسام المختلفة قبل الافتتاح الرسمي لها.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى بولاق الدكرور تمثل صرحًا طبيًا كبيرًا على أرض المحافظة حيث تُقام على مساحة 16 ألف متر مربع وتبلغ سعتها السريرية 228 سريرًا، منها 115 سرير إقامة داخلية، و94 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة، إلى جانب 8 غرف عمليات مجهزة، و22 ماكينة غسيل كلوي، و18 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات، مع توفير خدمات الرنين المغناطيسي والقسطرة القلبية ضمن منظومة تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ تجهيزات أقسام الرعاية، والعمليات، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والحضانات، وأقسام الطوارئ والاستقبال، والمعامل، وبنك الدم.
كما التقى المحافظ بالأطقم الطبية والتمريض والإداريين، مؤكدًا جاهزية المستشفى للتشغيل في أقرب وقت ممكن.
ووجَّه المحافظ مدير مديرية الصحة بسرعة الانتهاء من توفير كافة الأطقم والكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة منذ اليوم الأول للافتتاح.

وأكد المحافظ أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية، من خلال تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورافق المحافظ كلٌّ من: محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وإسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمود فؤاد، رئيس حي بولاق الدكرور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة بولاق الدكرور.

بالصور

