زكريا حسان : بيان النواب والشيوخ بشأن الحرب يعكس موقفًا وطنيًا موحدًا لدولة قوية متماسكة

أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، دعمه الكامل لما ورد في البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن، مشددًا على أن هذا البيان يعكس موقفًا وطنيًا موحدًا يعبر عن إرادة الدولة المصرية بمؤسساتها كافة في الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وأوضح حسان في بيان له أن توقيت صدور البيان يحمل دلالات مهمة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمة لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وأن أي تهديد تتعرض له دول الخليج أو الأردن يمثل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، وهو ما يستوجب موقفًا واضحًا وحاسمًا كما جاء في البيان المشترك.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن موقف مصر الثابت يستند إلى مبادئ راسخة تقوم على التضامن العربي، واحترام سيادة الدول، ورفض أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدًا أن التحركات المصرية تعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المرحلة الحالية وحرصًا على حماية مقدرات الشعوب العربية.

وأضاف حسان أن ما تضمنه البيان من دعوة إلى تعزيز مفهوم الأمن الجماعي العربي يمثل خطوة مهمة نحو بلورة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف العربي والتصدي لمحاولات بث الفرقة أو التشكيك في العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها.

وثمّن النائب زكريا حسان تأكيد البيان على التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية، معتبرًا أن هذا النهج يعكس حكمة الدولة المصرية وحرصها على تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الأمن القومي العربي.