"النواب" يفوض هيئة المكتب بتحديد مواعيد مناقشة 5 طلبات عامة هامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تفويض هيئة مكتب المجلس على تحديد موعد 5 طلبات المناقشة العامة، في مقدمتها المقدمة من النائبة دينا هلالي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.

كما تشمل الطلبات، تلك المقدمة من النائبة نيفين اسكندر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية، وأخر منها بشأن سياسة الحكومة في ضمان استدامة توفير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلي المقدم من النائبة سحر البزار وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية ودمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

وتضم الطلبات أيضا ذلك المقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وما لها من تأثير على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.