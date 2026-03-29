نواب يطالبون بتسريع توصيل الغاز لمناطق الدلتا والإسكندرية ودعم الاستثمارات البترولية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، بضرورة وضع برامج زمنية عاجلة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى والمناطق المحرومة في مركز أجا بالدقهلية ودائرة المنتزه بالإسكندرية، مؤكدين دعمهم الكامل لخطط الدولة في تعزيز الاستثمارات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والنفط.

وشدد النائب عبده مأمون على أهمية الانتهاء من تعاقدات شركة غاز مصر لتوصيل الغاز لـ70 قرية وعزبة بمركز أجا، بعد تقاعس الشركة عن توصيل الغاز إلا لعشر قرى فقط خلال خمس سنوات، مطالبًا الحكومة بوضع برنامج زمني عاجل لإنهاء العقد.

من جانبه، أكد النائب موسى عكيرش على دور اتفاقيات البحث عن البترول والغاز في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعكس استقرار وأمن المناخ الاستثماري في مصر.

كما طالب النائب هشام الرحماني بتسهيل إجراءات تركيب الغاز الطبيعي في مناطق وقرى دائرة المنتزه بالإسكندرية، مشددًا على ضرورة حماية المواطنين من ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز وضمان حصولهم على الخدمة الأساسية بأسعار مناسبة، بما يعزز مستوى المعيشة ويحسن جودة حياة المواطنين.

كما طالب النائب طارق عيسي عضو مجلس النواب بزيادة الاستثمارات في المعادن ، وتحديدا التنقيب عن الذهب في الصعيد مؤكدا بان قطاع الطرق محتلين هذة المناطق بالبحر الاحمر لان الدهب علي الارض ، وثرواتهم اصبحت بالملايين .

وانتقد طارق عيسيي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم ، في الجلسه المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وكذلك بعض الاتفاقيات الدولية

حيث بدء المجلس مناقشة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس إيه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية ، وصول الانبوبه للمواطن ناقصه وتتعدي سعرها 450 جنيه

ووجه طارق عيسي الشكر

وزير البترول لماتحقق من تنميه اقتصاديه حقيقيه معلنا موافقته علي جميع الاتفاقيات المقدمه من الحكومه مرضخا بانها تشجع علي تبادل الخبرات وتشجيع الشركات المصريه.