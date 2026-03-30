باحث: الدولة تحسم المواجهة مع الإخوان والشعب يرفض خطاب المظلومية

أكد أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية دخلت في صراعات مستمرة مع الدولة المصرية منذ نشأتها على يد حسن البنا، مشيرًا إلى أن هدفها خلال الفترة الأخيرة كان إنهاك مؤسسات الدولة.

وقال أحمد بان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة نجحت على مدار العقود الماضية في حسم المواجهة وتوجيه ضربات قوية للجماعة، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يعد يقتنع بخطاب المظلومية الذي تروج له.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة تواصل حالة اليقظة في مواجهة مخططات الجماعة، بما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد.