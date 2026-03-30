صحة النواب تناقش طلب نشوى الشريف بشأن وحدة المرأة بأسوان.. غدا

تستعد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة تقدمت به النائبة نشوى الشريف، وذلك خلال اجتماعها المقرر غدا الثلاء، بشأن تدهور أوضاع وحدة صحة المرأة بقرية توماس وعافية بمحافظة أسوان.

ويأتي طلب الإحاطة في إطار متابعة النائبة المستمرة لملف الخدمات الصحية في أسوان، حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجه وحدة صحة المرأة بالقرية، وما تعانيه من تراجع في مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت الشريف حرصها على متابعة أوضاع القطاع الصحي في المحافظة بشكل عام، مشيرة إلى أن تحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة للمرأة، يمثل أولوية ضمن جهودها البرلمانية، إلى جانب ضمان حصول السيدات على حقوقهن في خدمات صحية لائقة.

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات لجنة الشؤون الصحية، استعراضًا تفصيليًا لأوجه القصور داخل الوحدة، وبحث سبل تطويرها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية والمناطق المحيطة.